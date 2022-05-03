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Касым-Жомарт Токаев возложит венок к монументу Отан қорғаушылар

Автор:  
Арайлым Мұрат
3 Мая 2022, 14:20
Касым-Жомарт Токаев возложит венок к монументу Отан қорғаушылар

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 9 мая будут возложены венки к мемориальному комплексу воинов Великой Отечественной войны с участием министра обороны, военнослужащих и ветеранов Вооруженных сил. Об этом заявил заместитель начальника генерального штаба ВС РК – начальник департамента воспитательной и идеологической работы генштаба Серик Бурамбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе брифинга в СЦК замглавы генштаба сообщил о том, что во всех регионах Казахстана будут организованы церемонии возложения цветов к мемориалам Славы, монументам, посвященным памяти военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, памятникам воинам и обелискам Великой Отечественной войны.

«В частности, 9 мая в Нур-Султане состоится возложение венков к монументу «Отан қорғаушылар» с участием Главы государства. В этот же день будут возложены венки к мемориальному комплексу воинов Великой Отечественной войны с участием министра обороны, военнослужащих и ветеранов Вооруженных сил», - сказал Серик Бурамбаев.

6 мая в Центральном концертном зале «Казахстан» Президент РК – Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами поздравит с праздником военнослужащих, ветеранов Вооруженных сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан, воспитанников движения «Жас сарбаз», горожан и гостей столицы. Мероприятие продолжится праздничным концертом творческих коллективов Вооруженных сил и других воинских формирований.

Фото: wikipedia.org


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