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Касым-Жомарт Токаев в Послании народу демонстрирует обществу твердую волю - комментарии китайских экспертов

14 Октября 2019 13:27
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Касым-Жомарт Токаев в Послании народу демонстрирует обществу твердую волю - комментарии китайских экспертов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Послание Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу страны носит политический характер и представляет собой содержательную, четко структурированную и целенаправленную программу государственного управления. Такое мнение высказал научный сотрудник китайского фонда международных исследований, бывший посол Китая в Кыргызстане, Латвии, Казахстане и Украине Яо Пэйшэн, передает МИА «Казинформ».

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Как отметил Яо Пэйшэн, Казахстану, прежде всего, необходима стабильная внутриполитическая ситуация, что будет не только способствовать устойчивому развитию республики, но и обеспечивать стабильность во всей Центральной Азии.

«Главным для Президента РК является укрепление института президентства, как гаранта обеспечения основных прав и интересов граждан Казахстана. В целом, Касым-Жомарт Токаев в своем Послании демонстрирует обществу твердую волю и способность решать конкретные наболевшие проблемы», - уверен китайский политолог.

А по мнению ведущего специалиста Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Сяо Бин, ключевым элементом Послания является укрепление социального диалога и повышение качества жизни населения путем развития сельской инфраструктуры, создания рабочих мест, поддержки малого и среднего бизнеса, реализации новой жилищной политики, развитие системы социальной помощи, решение проблем пенсионной системы.

«Уверен, что Касым-Жомарт Токаев придаст новый импульс социально-экономическому развитию Казахстана и, в конечном счете, осуществит «казахстанскую мечту» -, считает Сяо Бин.

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Ключевые слова: Послание Президента РК. Сентябрь 2019,
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