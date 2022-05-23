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    Касым-Жомарт Токаев совершит официальный визит в Кыргызстан

    23 Мая 2022, 14:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 26 мая Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Садыра Жапарова совершит официальный визит в Кыргызскую Республику, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ1».

    В Бишкеке запланированы встречи глав двух государств в узком и расширенном составах. В повестку дня переговоров включены вопросы развития казахско-кыргызского стратегического партнерства с акцентом на дальнейшее укрепление политического диалога, наращивание торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

    На следующий день, 27 мая, в Акорде Касым-Жомарт Токаев примет участие в заседании Высшего евразийского экономического совета, которое состоится в режиме видеоконференцсвязи.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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