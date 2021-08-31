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Касым-Жомарт Токаев провел телефонные переговоры с Эммануэлем Макроном

31 Августа 2021 23:43
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Касым-Жомарт Токаев провел телефонные переговоры с Эммануэлем Макроном

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе беседы, состоявшейся по инициативе французской стороны, Касым-Жомарт Токаев и Эммануэль Макрон подробно обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, а также ситуацию в Афганистане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

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Глава нашего государства подчеркнул стабильное развитие взаимовыгодных связей между Казахстаном и Францией, которые вышли на уровень стратегического партнерства.

– Французская Республика, пятая экономика мира, – один из основных партнеров, и мы придаем важное значение продолжению активной совместной работы для достижения конкретных результатов, прежде всего, в экономической сфере, – заявил Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Франция входит в первую пятерку крупнейших инвесторов в нашу экономику с накопленным объемом капиталовложений в 17 миллиардов долларов с 2005 года. Столь же весомы показатели взаимной торговли – по итогам 2020 года она составила 2,8 миллиарда долларов.

В свою очередь Эммануэль Макрон выразил заинтересованность в дальнейшем углублении торгово-экономических и политических контактов с Казахстаном.

Лидеры двух стран подтвердили готовность к активизации контактов на уровне правительств. Президенты договорились сосредоточить внимание на реализации якорных проектов, что позволит придать импульс казахстанско-французскому сотрудничеству.

Касым-Жомарт Токаев и Эммануэль Макрон обстоятельно обменялись мнениями по ситуации в Афганистане.

Президенты достигли договоренности о регулярных контактах соответствующих ведомств двух стран по вопросам региональной стабильности, безопасности. Данная работа будет проводиться как на двустороннем уровне, так и в ООН, а также в других международных форматах.

По просьбе французского Президента Касым-Жомарт Токаев проинформировал его о подходах Казахстана к развитию ситуации в Афганистане и мерах, принятых нашим Правительством по эвакуации граждан западных стран и самих афганцев. Эммануэль Макрон положительно оценил решение Казахстана разместить на своей территории сотрудников Миссии ООН по содействию Афганистану и других агентств всемирной организации.


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#Президент Казахстана   #Франция  
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