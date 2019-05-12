Касым-Жомарт Токаев провел совещание с членами своего штаба

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Кандидат в Президенты РК Касым-Жомарт Токаев встретился с членами Республиканского общественного штаба, его работниками и активистами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии «Nur Otan».

В здании Центрального аппарата партии «Nur Otan» он ознакомился с деятельностью «Центра организационной работы», «Центра планирования, анализа и мониторинга», «Центра финансового обеспечения», «Центра правовой экспертизы», «Центра логистики и материального снабжения», «Пресс-центра» и Молодежного крыла РОШ «TeamQazaqstan».

Всего в РОШ вошли 190 человек, в том числе 30 членов Молодежного крыла «TeamQazaqstan». По стране свою деятельность будут осуществлять 17 региональных и 210 городских и районных общественных штабов, в которых будут работать почти 6 тысяч человек. Определено около 19,5 тысяч доверенных лиц кандидата.

Касым-Жомарту Токаеву подробно рассказали о старте агитационного этапа электоральной кампании, Кандидат в Президенты РК провел совещание с руководителями и членами региональных штабов в режиме видеосвязи.

Открывая заседание, Касым-Жомарт Токаев отметил особую значимость предвыборной кампании, подчеркнув, что выборы открывают новую главу в развитии Казахстана.

«Выборы должны стать новым этапом демократизации казахстанской политической системы. Елбасы как политик мирового масштаба еще раз продемонстрировал свою мудрость, дальновидность и приверженность поступательному пути развития», - подчеркнул кандидат в Президенты РК.

Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на необходимости строгого соблюдения действующего законодательства в период избирательной кампании, проведения справедливых и прозрачных выборов.

«Партия «Nur Otan» выступает за открытость, прозрачность выборов и строгое соблюдение демократических норм. Для страны принципиально важно, чтобы выборы были проведены честно, открыто и справедливо», - указал К.Токаев.





В свою очередь, первый заместитель Председателя партии, руководитель Республиканского штаба Маулен Ашимбаев проинформировал Касым-Жомарта Токаева о ходе избирательной кампании и проводимой работе Республиканского общественного штаба. По его словам, во всех регионах страны развернута деятельность 227 штабов. Реализуются сетевые графики и медиа-план электоральной кампании, которые полностью соответствуют выборному законодательству Казахстана.

В ходе совещания были также заслушаны доклады руководителей региональных предвыборных штабов Актюбинской, Восточно-Казахстанской областей и города Алматы.





Выступили члены Республиканского штаба: председатель Центрального совета РОО «Ветераны Вооруженных Сил» Мухтар Алтынбаев; депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, председатель республиканского совета «Мирас» при партии «Nur Otan» Бекболат Тлеухан; чемпионка Азии по художественной гимнастике, член Молодежного крыла штаба Анна Алябьева.

Члены РОШ планируют с 13 мая объехать все регионы страны и провести встречи с населением. На них будут обсуждаться основные тезисы предвыборной программы кандидата, а также актуальные для населения вопросы.





