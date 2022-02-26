Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание Совета Безопасности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Главы государства в Акорде состоялось оперативное совещание Совета Безопасности, в повестку которого были вынесены актуальные темы международной безопасности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Рассмотрены вопросы, связанные с ситуацией вокруг Украины в контексте обеспечения стабильного социально-экономического развития Казахстана.

По итогам заседания Президентом были поставлены конкретные задачи, даны поручения государственным органам.



