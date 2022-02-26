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    Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание Совета Безопасности

    26 Февраля 2022, 16:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Главы государства в Акорде состоялось оперативное совещание Совета Безопасности, в повестку которого были вынесены актуальные темы международной безопасности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Рассмотрены вопросы, связанные с ситуацией вокруг Украины в контексте обеспечения стабильного социально-экономического развития Казахстана.

    По итогам заседания Президентом были поставлены конкретные задачи, даны поручения государственным органам.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда Политика Совбез РК
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