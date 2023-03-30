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    Касым-Жомарт Токаев провел консультацию с руководителями фракций политических партий в Мажилисе

    30 Марта 2023, 11:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел консультацию с руководителями фракций политических партий в Мажилисе Парламента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Обращаясь к руководителям фракций, Глава государства сообщил, что в соответствии со статьей 44 Конституции должен провести консультации с ними по кандидатуре на должность Премьер-министра.

    В обсуждении приняли участие руководители фракций партии «Amanat» Елнур Бейсенбаев, партии «Ауыл» Анас Баккожаев, партии «Ақ жол» Азат Перуашев, партии «Respublica» Айдарбек Ходжаназаров, Народной партии Казахстана Магеррам Магеррамов, Общенациональной социал-демократической партии Асхат Рахимжанов.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда Мажилис Видео Токаев Касым-Жомарт
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