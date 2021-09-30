Касым-Жомарт Токаев принял участие в XVII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В работе Форума, посвященного актуальным вопросам развития приграничного сотрудничества, приняли участие руководители областей, представители отраслевых государственных органов и деловых кругов двух стран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Выступая перед участниками мероприятия, Президент Казахстана подчеркнул, что Форум стал неотъемлемой и важной частью двусторонних отношений, особенно в части взаимоотношений регионов. Глава государства выразил признательность Владимиру Путину за помощь, оказанную Казахстану в сложный период распространения эпидемии.

«Россия одной из первых осуществила поставки лекарственных средств, безвозмездно предоставила тест-системы, оказала действенную помощь в эвакуации казахстанских граждан. На протяжении нескольких недель российские врачи плечом к плечу с казахстанскими коллегами трудились в наиболее сложных регионах, с честью исполняя свой профессиональный долг, делясь опытом и знаниями. Отдельным важным этапом нашего сотрудничества в этот период стал запуск производства российской вакцины «Спутник V» на базе Карагандинского фармацевтического комплекса во исполнение нашей с Вами личной договоренности. Все это подтвердило – Россия является стратегическим партнером и союзником Казахстана», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Как сообщил Президент, в Казахстане успешно работает более 7500 российских и почти 3500 совместных предприятий. В рамках Форума за годы совместного сотрудничества подписано около 200 соглашений и договоров. За этот период товарооборот вырос в 3,5 раза и достиг 19 млрд долл. Объем прямых инвестиций из России за последние 15 лет составил более 16 млрд долл. В свою очередь казахстанские инвестиции в Россию составили почти 4,5 млрд долл. Взаимодействие между странами идет во всех отраслях экономики: промышленности, сельском хозяйстве и инфраструктуре.

«В текущем году мы отмечаем 25-летие крупнейшего международного проекта по транспортировке нефти – Каспийского трубопроводного консорциума. С момента создания КТК на мировой рынок поставлено более 745 млн тонн нефти. Имея в виду рост добычи, а также освоение новых, в том числе совместных, проектов по нефтедобыче, важно заранее нарастить пропускную способность нефтепровода, обеспечить стабильность управления этим сложным международным проектом. Нашими предприятиями совместно осваиваются месторождения мирового уровня, такие как Тенгиз и Карачаганак. В казахстанской части Каспия реализуются морские проекты Женис, Аль-Фараби. Общая стоимость этих проектов – 6,5 млрд долларов. Кроме того, мы приступаем к освоению крупного месторождения Каламкас-море – Хазар. Определен стратегический партнер с российской стороны – это компания «Лукойл». Общая стоимость проекта составит около 5 млрд долларов. Мы создали наиболее благоприятные условия для инвесторов, реализующих морские проекты», – отметил Глава государства.

По его словам, Правительство Казахстана выработало новый механизм инвестиций – улучшенный модельный контракт, который обеспечивает юридическую защиту и стабильность инвестиций, а также предусматривает обновленный пакет преференций.

Касым-Жомарт Токаев назвал успешной реализацию Программы совместных действий в области производственной кооперации и пригласил российских партнеров к реализации новых проектов. На данный момент уже запущено 3 проекта: производство тракторов марки «Кировец», производство автомобилей марки Hyundai и производство компонентов для транспортных средств марки ГАЗ. В апреле был дан старт строительству завода по производству шин мощностью 3,5 млн изделий в год.

«Огромный потенциал имеют портовые мощности наших государств. В сегодняшних реалиях ключевые экспортеры ищут альтернативы традиционным маршрутам. Поэтому особую актуальность приобретает развитие мультимодального транскаспийского маршрута через морские порты Казахстана и России. Мы также знаем о больших планах и проектах России в отношении Северного морского пути. Фактически Казахстан и Россия совместно могут предоставить сеть альтернативных транзитных маршрутов, позволяющих связать экспортеров с транспортными хабами Европы и других регионов», – сказал Президент Казахстана.

Глава государства отдельно остановился на проблемах грузоперевозчиков, пересекающих границу между двумя странами.

«На казахстанско-российской границе действует 30 автомобильных пограничных пунктов пропуска. Только пять из них оборудованы инспекционно-досмотровыми комплексами. К сожалению, они периодически выходят из строя. Речь идет о пунктах пропуска на границе с Саратовской, Оренбургской, Челябинской, Курганской, Тюменской и другими областями. Пограничная служба России ввела новые требования по обеспечению так называемого «технологического прохода» в грузовых отсеках автотранспортных средств. Водителей заставляют выгружать груз прямо в досмотровой зоне, что зачастую приводит к его порче. Перевозчики вынуждены загружать автотранспортные средства на две трети от имеющегося места. В результате увеличиваются транспортные издержки, растет цена товаров», – указал на проблемы Касым-Жомарт Токаев.

Он предложил дооборудовать пункты пропуска современными инспекционно-досмотровыми комплексами, которые могли бы решить вопросы безопасности и скорости коммерческого транзита.

Президент сообщил, что тема сегодняшнего заседания – сотрудничество в области экологии и «зеленого роста» – приобретает важный и неотложный характер.

«Казахстан и Россия имеют схожие экологические проблемы. Это высокий уровень загрязнения воздуха, воды, почвы, накопление радиационных и промышленных отходов. Более того, учитывая наше соседство, многие проблемы являются общими для двух государств. Для их решения правительствами подписаны 7 соглашений в области экологии, сохранения биоразнообразия, совместного использования и охраны трансграничных водных объектов. Соглашения планомерно реализуются. Однако экологическая ситуация продолжает ухудшаться, и ее решение требует активизации именно совместных усилий на международном уровне», – сказал Глава государства.

Он полагает, что в вопросах декарбонизации экономики правительства двух стран могли бы вместе поработать, обменяться опытом и наработками, а также для смягчения негативного эффекта для экономик выработать общую позицию в отношении соответствия вводимых норм международным соглашениям, прежде всего, в рамках ВТО.

Касым-Жомарт Токаев назвал катастрофическое обмеление и ухудшение экологического состояния реки Урал серьезной угрозой для жителей приграничных регионов не только Казахстана, но и России.

«Владимир Владимирович, по итогам нашей встречи в Омске в 2019 году была принята Программа сотрудничества по сохранению экосистемы бассейна реки Урал. За это я Вам благодарен. Предлагаю поручить правительствам обеспечить ее качественную реализацию с подготовкой доклада о выполнении данной программы на годовой основе. Отдельное внимание следует уделить вопросу целесообразности строительства и эксплуатации плотин на малых реках, а также организации новых водозаборов», – считает Президент Казахстана.

Для сохранения популяции каспийского тюленя предложено рассмотреть возможность создания государственных резерватов в северной части Каспийского моря, а также обеспечить свободный проход между границами стран для сезонного перемещения сайги.

Глава государства отметил, что между Казахстаном и Россией активно ведется сотрудничество в области «зеленой» экономики. Страны имеют колоссальный потенциал для развития возобновляемой и альтернативной энергетики.

«Казахстан обладает высоким потенциалом ветровой энергии – около триллиона кВтч в год. Наша страна входит в число восьми стран с высоким экспортным потенциалом «зеленого» водорода. Очевидно, что реализация проектов в сфере альтернативной энергетики требует формирования производственной и научной инфраструктуры, наличия высококвалифицированных кадров. Поэтому мы создаем Центр компетенций по высокотехнологичным инновациям в энергетической сфере. Россия имеет мощную научную базу и соответствующий кадровый потенциал, поэтому мы заинтересованы в приглашении российских специалистов к взаимовыгодному сотрудничеству», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В рамках Форума было подписано 13 документов по охране и воспроизводству популяции сайги и сохранению каспийского тюленя, а также по укреплению торгово-экономических связей между регионами и предпринимателями.

«Особенно приятно, что нам удалось сегодня успешно внести тематику экологии и зеленого развития в традиционно промышленно-экономическую повестку нашего Форума. Это, конечно, не дань моде, а насущная необходимость. По сути, это будущее наших государств. Уверен, что проекты в этой сфере придадут дальнейший импульс развитию двустороннего сотрудничества», – подытожил свое выступление Глава государства.

В рамках пленарного заседания выступили Президент Российской Федерации Владимир Путин, руководители отраслевых министерств и регионов Казахстана и России.

По итогам Форума были подписаны следующие документы:

Соглашение между Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан и Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации по охране, воспроизводству и использованию трансграничных популяций сайгака (Saiga tatarica tatarica);

План совместных действий Казахстана и России по сохранению популяции каспийского тюленя на 2021-2026 годы в рамках реализации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области охраны окружающей среды;

Соглашение между Акиматом Акмолинской области и Правительством Челябинской области о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном, культурном и гуманитарном сотрудничестве;

Соглашение между Акиматом Акмолинской области и Правительством Омской области об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и гуманитарной сферах;

План мероприятий по реализации Соглашения между Акиматом Западно-Казахстанской области и Правительством Самарской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве от 5 ноября 2018 года на 2021–2023 годы;

Соглашение между Акиматом Павлодарской области и Правительством Курганской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социально-гуманитарной и иных сферах;

Соглашение между Акиматом Жамбылской области и Правительством Ленинградской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-гуманитарной сферах.

Коммерческие документы:

Контракт между ТОО «PASTA&NOODLES» и ООО ТД «МЕРЕКЕ»;

Контракт между АО «Аралтуз» и ООО «Салина Трейд»;

Контракт между АО «Кентауский трансформаторный завод» и ООО «ТрансЭнерго»;

Меморандум о реализации проекта между Компанией «Технониколь» и АО НК «KAZAKH INVEST» по содействию подписания Соглашения по инвестициям;

Соглашение о сотрудничестве между ООО «Велфарм» и ТОО «РОКА»;

Дорожная карта между СЭЗ «Хоргос-Восточные ворота» и ТОО «Тулома Салмон Казахстан».



