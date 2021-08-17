Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия бюста Абая в Сеуле

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - Глава государства дал высокую оценку открытию бюста Абая на территории Киберуниверситета в Сеуле, отметив, что это важное событие будет способствовать укреплению дружественных отношений между Казахстаном и Республикой Корея, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

– Открытие в Сеуле бюста великого сына казахского народа Абая Кунанбайулы – это знак уважения наших корейских братьев к казахскому народу, - сказал Президент Казахстана.

Проект памятника был разработан в Казахстане, а скульптура отлита из бронзы на корейской земле. Касым-Жомарт Токаев отметил особое значение установки бюста на территории Киберуниверситета в корейской столице.

– Абай – не только великий поэт, но и гениальный мыслитель, выдающийся просветитель. Поэтому установка бюста Абаю в учебном заведении имеет глубоко символическое значение. Он призывал людей овладевать наукой, приобщаться к знаниям, прославлял новаторство и созидание. Наследие Абая представляет огромную ценность не только для нашей страны, но и для всего человечества. Степному гению принадлежит крылатая фраза: «Человек должен отличаться от других умом, знаниями, волей, совестливостью, хорошим нравом». Мы знаем, что эти качества особенно ценятся корейским народом. Благодаря им Республика Корея вошла в число передовых государств мира. В прошлом году мы отметили 175-летний юбилей Абая. К этой дате было приурочено множество масштабных мероприятий. Произведения Абая были переведены на многие мировые языки. В их числе и книга на корейском языке «Алтын шаңырақта шырқалған ән». В Корее были выпущены марки, посвященные великому мыслителю. Все это будет содействовать дальнейшему укреплению духовного сотрудничества двух стран, – считает Глава государства.

2010 год был объявлен Годом Казахстана в Корее, а 2011 год – Годом Кореи в Казахстане. Касым-Жомарт Токаев напомнил, что эти мероприятия придали серьезный импульс развитию связей по всем направлениям.

– Особенно нам удалось укрепить наши контакты в культурно-духовной сфере. Такие тесные связи найдут свое продолжение и в будущем. В ведущем учебном заведении Казахстана преподается корейский язык. Я хорошо знаю, что корейские студенты тоже изучают казахский язык. Это, конечно, очень радует. Многие молодые люди из Казахстана обучаются в корейских университетах. Мы продолжим сотрудничество в сферах образования, науки и культуры. Это создает условия для развития наших взаимоотношений в духе дружбы и в будущем, – подчеркнул Президент Казахстана.

В завершение Глава государства поблагодарил всех, кто способствовал увековечению памяти Абая, и выразил уверенность в том, что наследие поэта станет частью духовного мира корейского народа.

Затем Касым-Жомарт Токаев осмотрел арт-студию Киберуниверситета Сеула.