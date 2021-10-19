Касым-Жомарт Токаев принял руководителя Astana Group

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев принял основателя и руководителя Astana Group Нурлана Смагулова. В ходе встречи Президент был проинформирован о результатах деятельности и перспективах развития Astana Group, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

В частности, Нурлан Смагулов рассказал Главе государства об увеличении налоговых выплат группы компаний в бюджет до 90 млрд тенге, росте экспортных поставок, а также о планах по расширению завода по производству легковой техники и строительству музея изобразительного искусства в городе Алматы.

Касым-Жомарт Токаев также заслушал информацию об участии торговых центров «Мега» в кампании по вакцинации населения. По словам Нурлана Смагулова, в данных торговых центрах было провакцинировано более 150 тысяч человек.

Кроме того, бизнесмен сообщил Президенту о работе своего благотворительного фонда, бюджет которого составляет 1 млрд тенге. Фонд осуществляет социальную и финансовую поддержку развитию культуры и спорта, а также оказывает помощь малоимущим семьям.

Наряду с этим Нурлан Смагулов, являющийся по совместительству президентом Федерации велоспорта страны, доложил Главе государства о состоянии детско-юношеского спорта и ребрендинге велокоманды Astana – Premier Tech, которая в 2022 году получит название Astana Qazaqstan Team.

Касым-Жомарт Токаев положительно оценил инициативы компании и пожелал дальнейших успехов.