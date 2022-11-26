Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев торжественно вступил в должность Президента Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Церемония инаугурации проходит в столичном Дворце независимости.

Как только внесли Государственный флаг, штандарт Президента и Конституцию Республики Казахстан в Большой зал Дворца независимости вошел избранный Президент.

В соответствии со статьей 42 Конституции Глава государства принес присягу.

«Қазақстан халқына адал қызмет етуге, Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарын қатаң сақтауға, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарына кепілдік беруге, Қазақстан Республикасы Президентінің өзіме жүктелген мәртебелі міндетін адал атқаруға салтанатты түрде ант етемін!», - заявил Касым-Жомарт Токаев. (Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности Президента Республики Казахстан!).

В честь вступления в должность избранного Президента Казахстана был исполнен Государственный гимн.

После исполнения гимна Республики Казахстан председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров вручил Касым-Жомарту Токаеву удостоверение Президента Республики Казахстан.

Церемония транслируется в прямом эфире республиканских телеканалов, на интернет-ресурсах, а также в официальных аккаунтах «Акорды» в социальных сетях.

20 ноября состоялись внеочередные выборы Президента РК. На заседании Центральной избирательной комиссии стало известно, что принесение присяги избранным Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым назначено на 26 ноября 2022 года. За Касым-Жомарта Токаева проголосовали 6 млн 456 тысяч 393 избирателя, или 81,31%. Графу «против всех» выбрали 460 тысяч 484 избирателя, или 5,8%.



