Касым-Жомарт Токаев примет участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС

ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ - Сегодня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, а также в совместном заседании лидеров ОДКБ и ШОС, передает МИА «Казинформ».

Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали.

Пресс-служба Президента организует прямую трансляцию саммита из Душанбе.

Эфир начнется в 11:30 по времени Нур-Султана на канале «Хабар-24».