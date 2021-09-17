РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:30, 17 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев примет участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС

    None
    None
    ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ - Сегодня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, а также в совместном заседании лидеров ОДКБ и ШОС, передает МИА «Казинформ».

    Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали.

    Пресс-служба Президента организует прямую трансляцию саммита из Душанбе.

    Эфир начнется в 11:30 по времени Нур-Султана на канале «Хабар-24».


    Теги:
    Президент Казахстана Главная
    Сейчас читают
    00:51, 02 Октябрь 2023
    Восемь казахстанских фильмов покажут на Ташкентском кинофестивале
    00:29, 02 Октябрь 2023
    Палаты дневного стационара появятся в акмолинском СИЗО
    00:03, 02 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются в Казахстане 2 октября
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!