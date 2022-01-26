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Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите «Центральная Азия – Индия»
26 Января 2022 10:35
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев примет участие в первом в истории саммите «Центральная Азия – Индия», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Президента РК Берика Уали.
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«Завтра, 27 января, Президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в первом в истории саммите «Центральная Азия – Индия». Мероприятие, инициированное Премьер-министром Индии Нарендрой Моди, состоится в онлайн-формате. Лидеры обсудят перспективы укрепления и расширения сотрудничества в различных сферах между странами Центральной Азии и Индией. Ожидается, что по итогам мероприятия будет принята Декларация первого саммита «Центральная Азия – Индия», - сообщил в Facebook Берик Уали.
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