Касым-Жомарт Токаев придает особое значение развитию стратегического партнерства с соседями – писатель Акбар Мажит

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев придает особое значение развитию стратегического партнерства с соседями. Такое мнение высказал известный писатель, член Народного политического консультативного совета Китая 12-го созыва Акбар Мажит, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«12 июня исполняется год со дня избрания Касым-Жомарт Токаева Президентом Республики Казахстан. Глава государства придает особое значение развитию стратегического партнерства с соседями», - сказал он.

«В сентябре 2019 года в ходе государственного визита Президента РК Касым-Жомарт Токаева в КНР сторонами было принято Совместное заявление, в котором нашло отражение о выводе отношений между двумя государствами на уровень вечного всестороннего стратегического партнерства», - отметил он.

«В 2020 году эпидемия коронавируса охватила практически весь мир. В начале ее вспышки в Ухане, в самый трудный период для Китая в борьбе с COVID-19, Казахстан направил 14,5 тонн гуманитарной помощи. В свою очередь, после того, когда первые случаи коронавирусной инфекции были зарегистрированы в Казахстане, китайская сторона оказала гуманитарную помощь», - добавил он.

Писатель особо подчеркнул, что в этом году исполняется 175 лет со дня рождения Абая Кунанбайулы. «В ходе перевода статьи «Абай и Казахстан в 21 веке» был поражен глубоким пониманием творчества Абая Президентом РК Касым-Жомарт Токаевым», - отметил он.

Напомним, что Акбар Мажит – член Союза писателей КНР, лауреат государственной премии Китая, главный редактор журнала Союза писателей КНР «Китайские писатели». Автор более десятка книг, в том числе переводов произведений Абая.