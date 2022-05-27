Касым-Жомарт Токаев предложил инициировать новые инвестпроекты стран ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил главам стран-членов ЕАЭС инициативы, отвечающие потребностям интеграционного объединения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В декабре 2020 года нами принят ключевой документ Союза - стратегия развития Евразийского экономического союза. С целью ее реализации начата работа по выстраиванию взаимовыгодной кооперации и торгово-экономических связей в приоритетных отраслях. Теперь нужны реальные проекты и конкретные результаты. С нашей точки зрения для этого следует ускорить завершение совместных проектов стран-членов Евразийского экономического союза, а также инициировать новые инвестиционные проекты», - заявил Касым-Жомарт Токаев на заседании ВЕЭС.

По словам Президента Казахстана, требуется также усилить взаимодействие по линии бизнеса, усовершенствовать так называемые скоростные трансконтинентальные коридоры и, тем самым, обеспечить их региональную и глобальную конкурентоспособность.

«Особое внимание предлагаю уделить вопросу формирования комфортных условий для релокации иностранных компаний, с учетом санкционного контекста. Даже мировые гиганты прекрасно понимают преимущество геоэкономического расположения Евразийского экономического союза. К тому же невозможно игнорировать потенциал нашего 180-миллионного потребительского рынка. Данные меры предлагаю реализовать в течение 12 месяцев. Работу можно выстроить, на наш взгляд, в рамках рабочей группы высокого уровня под руководством профильного члена – министра коллегии ЕЭК», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Промежуточный доклад рабочей группы, по словам Президента РК, предлагается рассмотреть в декабре этого года.

Заседание Высшего Евразийского экономического советa (ВЕЭС) с участием глав государств Евразийского Экономического Союза проходит в режиме видеоконференции.