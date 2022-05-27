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    Касым-Жомарт Токаев предложил инициировать новые инвестпроекты стран ЕАЭС

    27 Мая 2022, 17:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил главам стран-членов ЕАЭС инициативы, отвечающие потребностям интеграционного объединения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В декабре 2020 года нами принят ключевой документ Союза - стратегия развития Евразийского экономического союза. С целью ее реализации начата работа по выстраиванию взаимовыгодной кооперации и торгово-экономических связей в приоритетных отраслях. Теперь нужны реальные проекты и конкретные результаты. С нашей точки зрения для этого следует ускорить завершение совместных проектов стран-членов Евразийского экономического союза, а также инициировать новые инвестиционные проекты», - заявил Касым-Жомарт Токаев на заседании ВЕЭС.

    По словам Президента Казахстана, требуется также усилить взаимодействие по линии бизнеса, усовершенствовать так называемые скоростные трансконтинентальные коридоры и, тем самым, обеспечить их региональную и глобальную конкурентоспособность.

    «Особое внимание предлагаю уделить вопросу формирования комфортных условий для релокации иностранных компаний, с учетом санкционного контекста. Даже мировые гиганты прекрасно понимают преимущество геоэкономического расположения Евразийского экономического союза. К тому же невозможно игнорировать потенциал нашего 180-миллионного потребительского рынка. Данные меры предлагаю реализовать в течение 12 месяцев. Работу можно выстроить, на наш взгляд, в рамках рабочей группы высокого уровня под руководством профильного члена – министра коллегии ЕЭК», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Промежуточный доклад рабочей группы, по словам Президента РК, предлагается рассмотреть в декабре этого года.

    Заседание Высшего Евразийского экономического советa (ВЕЭС) с участием глав государств Евразийского Экономического Союза проходит в режиме видеоконференции.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Экономика ЕАЭС Международная деятельность РК
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