Касым-Жомарт Токаев пожелал успехов участникам марафона-байге «Ұлы дала жорығы»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На столичном ипподроме «Қазанат» состоялась церемония торжественного открытия республиканского конного марафона-байге «Ұлы дала жорығы». Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился к участникам марафона-байге и пожелал успехов участникам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ұлы дала жорығы» - первый республиканский конный марафон, который охватит территорию 6 регионов - город Нур-Султан, Акмолинскую, Карагандинскую, Улытаускую, Кызылординскую и Туркестанскую области. Уникальный марафон позволит участникам и зрителей проникнуться духом Великой степи, посетить сакральные места тюрков – исторические места древних культур, такие как мавзолеи Жошы-хана, Алаша-хана, первая столица Казахского ханства – город Созак и колыбель тюркской духовности, «города двух миров» город Туркестан и мавзолей Азрет-Султан.

В торжественном открытии мероприятия в столице приняли участие председатель Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов, министр культуры и спорта Даурен Абаев, депутаты Парламента и видные общественные деятели страны.

Во время открытия спикер Мажилиса зачитал обращение Главы государства Касым-Жомарта Токаева участникам марафона-байге.

«Поздравляю вас с началом марафона-байге «Ұлы дала жорығы»! Масштабное соревнование, посвященное развитию национального спорта и популяризации наших традиций, проводится в стране впервые. Ведь известно, что в истории человечества лошадь была впервые одомашнена именно в казахской степи. Эта новость привела к беспрецедентному открытию в мировой цивилизации. Сегодняшнее поколение - законный наследник кочевой культуры», - говорится в обращении Президента Казахстана.

«На самом деле казахи и лошади - понятие неотделимое. Можно сказать, что лошадь Аргымак является символом нашего народа. Мы должны модернизировать национальную идентичность, при этом сочетая, прививая лучшие качества современного мира. В этом и заключается главная цель проводимого байге», - подчеркнул Глава государства в своем обращении.

Касым-Жомарт Токаев также отметил, что в байге-марафоне дух соревнования показывают настоящие всадники. Глава государства назвал марафон уникальным проектом, который привнесет импульс духовному развитию и приобщит молодежь к патриотизму. Президент страны в заключение пожелал успехов и удачной дороги всем участникам марафона-байге.

18 сентября в 7:00 часов в окрестностях столицы, у села Қаражар 100 всадников, представляющие 20 команд каждого региона, отправятся в марафон-байге дистанцией 1200 км.





















Акбота Кузекбай