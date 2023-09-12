Касым-Жомарт Токаев поздравил женскую сборную Казахстана по шахматам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства поздравил женскую сборную Казахстана по шахматам с завоеванием серебряных медали на командном чемпионате мира в Польше, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

«Поздравляю нашу шахматную сборную, впервые в истории завоевавшую медали на командном чемпионате мира среди женщин! Это настоящий прорыв в развитии отечественных шахмат. Вы показали высочайшее мастерство и непоколебимую волю к победе. Уверен, ваше триумфальное выступление придаст мощный импульс популяризации шахмат среди подрастающего поколения.

Государство продолжит оказывать всемерную поддержку развитию этого интеллектуального вида спорта. Желаю всем профессионалам и любителям шахмат Казахстана новых достижений и ярких эмоций!» – написал Президент на своей странице в Instagram.