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    14:51, 12 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев поздравил женскую сборную Казахстана по шахматам

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    Photo: kazchess.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства поздравил женскую сборную Казахстана по шахматам с завоеванием серебряных медали на командном чемпионате мира в Польше, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    «Поздравляю нашу шахматную сборную, впервые в истории завоевавшую медали на командном чемпионате мира среди женщин! Это настоящий прорыв в развитии отечественных шахмат. Вы показали высочайшее мастерство и непоколебимую волю к победе. Уверен, ваше триумфальное выступление придаст мощный импульс популяризации шахмат среди подрастающего поколения.

    Государство продолжит оказывать всемерную поддержку развитию этого интеллектуального вида спорта. Желаю всем профессионалам и любителям шахмат Казахстана новых достижений и ярких эмоций!» – написал Президент на своей странице в Instagram.


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