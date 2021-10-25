Касым-Жомарт Токаев поздравил Шавката Мирзиёева с переизбранием на пост Президента Узбекистана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Главы государства с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Касым-Жомарт Токаев тепло поздравил Шавката Мирзиёева с переизбранием на пост Президента Республики Узбекистан и подчеркнул, что уверенная победа узбекского лидера на выборах вновь продемонстрировала твердую всенародную поддержку его стратегического курса.

В ходе беседы Глава государства отметил весомый личный вклад Шавката Мирзиёева в упрочение уз многовековой дружбы и добрососедства между двумя братскими народами.

Собеседники подтвердили готовность к продолжению активной совместной работы в целях полноценной реализации огромного потенциала стратегического партнерства между Казахстаном и Узбекистаном, а также укрепления атмосферы доверия в Центральной Азии.

Для придания практического импульса казахско-узбекским отношениям Касым-Жомарт Токаев пригласил Шавката Мирзиёева посетить с государственным визитом Казахстан.