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    Касым-Жомарт Токаев поздравил Шавката Мирзиёева с переизбранием на пост Президента Узбекистана

    25 Октября 2021, 17:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Главы государства с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент Касым-Жомарт Токаев тепло поздравил Шавката Мирзиёева с переизбранием на пост Президента Республики Узбекистан и подчеркнул, что уверенная победа узбекского лидера на выборах вновь продемонстрировала твердую всенародную поддержку его стратегического курса.

    В ходе беседы Глава государства отметил весомый личный вклад Шавката Мирзиёева в упрочение уз многовековой дружбы и добрососедства между двумя братскими народами.

    Собеседники подтвердили готовность к продолжению активной совместной работы в целях полноценной реализации огромного потенциала стратегического партнерства между Казахстаном и Узбекистаном, а также укрепления атмосферы доверия в Центральной Азии.

    Для придания практического импульса казахско-узбекским отношениям Касым-Жомарт Токаев пригласил Шавката Мирзиёева посетить с государственным визитом Казахстан.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Центральная Азия Президент Казахстана Узбекистан
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