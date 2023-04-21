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    Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт

    21 Апреля 2023, 08:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Дорогие соотечественники!

    От всей души поздравляю вас со священным для всех мусульман праздником Ораза айт!

    Его по-особенному ждут верующие, державшие пост. В эти дни люди ходят в гости, говорят друг другу самые теплые пожелания. Это время способствует укреплению единства и солидарности нашего народа.

    Ислам – религия, провозглашающая идеи нравственности, добра и мира. Эти основополагающие ценности глубоко укоренены в традициях и обычаях нашего народа, радеющего о благополучии и процветании страны. Их разделяют все наши граждане, живущие в гармонии и согласии под одним шаныраком.

    Ради светлого будущего государства мы будем укреплять сплоченность и солидарность нашего общества. Праздник Ораза айт вносит огромный вклад в это большое дело.

    Желаю счастья и радости каждой семье!

    Пусть процветает наша страна и крепнет единство нашего народа!

    Айт қабыл болсын!

    Напомним, сегодня в Казахстане отмечают Ораза айт - один из важнейших мусульманских праздников.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Религия Акорда Общество Поздравления Ораза айт Токаев Касым-Жомарт
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