Касым-Жомарт Токаев поздравил избранного Премьер-министра Израиля Нафтали Беннета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму избранному Премьер-министру Израиля Нафтали Беннету, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Нафтали Беннета по случаю его избрания Премьер-министром Государства Израиль.

«На сегодняшний день Израиль признан авторитетным членом международного сообщества. Передовая экономика страны достигла значительного прогресса, а применение инновационных технологий позволило значительно повысить благосостояние народа. Желаю полной и успешной реализации Ваших инициатив и планов, направленных на дальнейшее приумножение достижений и процветание Вашей страны», – говорится в телеграмме.

Президент назвал общей целью укрепление в духе традиционной дружбы и доверия взаимовыгодных отношений между Казахстаном и Израилем в политической, торгово-экономической и культурной сферах. Глава государства выразил готовность направить усилия на осуществление этой благородной цели.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Нафтали Беннету успехов на его высоком посту, а дружественному народу Израиля – благополучия и процветания.