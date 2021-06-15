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    18:44, 14 Июнь 2021 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев поздравил избранного Премьер-министра Израиля Нафтали Беннета

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму избранному Премьер-министру Израиля Нафтали Беннету, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Нафтали Беннета по случаю его избрания Премьер-министром Государства Израиль.

    «На сегодняшний день Израиль признан авторитетным членом международного сообщества. Передовая экономика страны достигла значительного прогресса, а применение инновационных технологий позволило значительно повысить благосостояние народа. Желаю полной и успешной реализации Ваших инициатив и планов, направленных на дальнейшее приумножение достижений и процветание Вашей страны», – говорится в телеграмме.

    Президент назвал общей целью укрепление в духе традиционной дружбы и доверия взаимовыгодных отношений между Казахстаном и Израилем в политической, торгово-экономической и культурной сферах. Глава государства выразил готовность направить усилия на осуществление этой благородной цели.

    Касым-Жомарт Токаев пожелал Нафтали Беннету успехов на его высоком посту, а дружественному народу Израиля – благополучия и процветания.


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