Касым-Жомарт Токаев посетил спортивно-оздоровительный комплекс в Гвардейском

ГВАРДЕЙСКИЙ. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки в Жамбылскую область Касым-Жомарт Токаев посетил новый спортивно-оздоровительный комплекс в поселке Гвардейском. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президенту рассказали, что объект в две смены смогут посещать 120 человек. Комплекс включает залы для волейбола, футбола, борьбы, бокса, таэквондо и каратэ. На его строительство из республиканского бюджета был выделен 431 миллион тенге в рамках программы «Дорожная карта занятости». Целью реализации проекта является привлечение местного населения к занятию физической культурой и спортом.

Глава государства пожелал юным спортсменам успехов в будущем и подарил тренажерное оборудование.