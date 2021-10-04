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    17:53, 04 Октябрь 2021 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев посетил спортивно-оздоровительный комплекс в Гвардейском

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    ГВАРДЕЙСКИЙ. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки в Жамбылскую область Касым-Жомарт Токаев посетил новый спортивно-оздоровительный комплекс в поселке Гвардейском. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президенту рассказали, что объект в две смены смогут посещать 120 человек. Комплекс включает залы для волейбола, футбола, борьбы, бокса, таэквондо и каратэ. На его строительство из республиканского бюджета был выделен 431 миллион тенге в рамках программы «Дорожная карта занятости». Целью реализации проекта является привлечение местного населения к занятию физической культурой и спортом.

    Глава государства пожелал юным спортсменам успехов в будущем и подарил тренажерное оборудование.



    Теги:
    Спорт Президент Казахстана Жамбылская область Главная
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