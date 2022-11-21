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    Касым-Жомарт Токаев посетил Республиканский общественный штаб

    21 Ноября 2022, 01:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Касым-Жомарт Токаев посетил Республиканский общественный штаб, где ознакомился с результатами Exit-poll, проведенного на внеочередных президентских выборах международным институтом региональных исследований «Открытое общество», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Toqaev2022».

    После объявления итогов Exit-poll Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении перед членами штаба назвал завершившуюся выборную кампанию исторической.

    «Эта кампания, несомненно, останется в нашей истории. Объявлены результаты Exit-poll. Конечно, мы ждем официальные итоги выборов. Тем не менее, уже можно сказать, что народ выразил убедительное доверие мне как Президенту и всем вам. Доверие народа – это самая главная ценность. Я думаю, что мы должны оправдать это доверие народа. Поэтому с сегодняшнего дня, 21 ноября, мы все должны приступить к работе», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Вместе с тем в выступлении было отмечено, что для строительства сильного государства прежде всего необходимо установить справедливость. Без этого не удастся осуществить реформы. Поэтому мы все, сплотившись, как единая нация, как одно общество, должны приступить к этой работе.

    Касым-Жомарт Токаев выразил признательность коалиции за оказанное ему высокое доверие.

    «Благодарю общественный штаб, доверенных лиц, волонтеров. Вы побывали в разных уголках страны, не оставив без внимания села, самые отдаленные уголки. Вы провели значительную агитационную работу. Я об этом никогда не забуду. Поэтому сегодняшний результат – это наша общая победа!» – отметил он.

    По мнению Касым-Жомарта Токаева, выборы прошли в соответствии с законом, всем кандидатам в Президенты Республики Казахстан были предоставлены равные возможности.

    «Они свободно посещали регионы, встречались с избирателями, вели агитацию. Никаких ограничений в отношении кого-либо не было. Каждому избирателю была предоставлена свобода выбора. Таким образом, эта кампания прошла справедливо и открыто», – подчеркнул он.

    Касым-Жомарт Токаев убежден, что президентские выборы открывают новую политическую эпоху, и в дальнейшем все основные институты власти будут реформированы.

    «Мы будем четко и последовательно осуществлять конституционную реформу. Мы переходим к новой форме политического устройства страны. Кардинальные изменения произойдут в экономике. Мы будем повышать благосостояние граждан. Для воплощения всех этих целей в жизнь нам нужно единство. Поэтому призываю всех вас к единству!» – сказал он.

    В завершение Касым-Жомарт Токаев призвал участников мероприятия вместе строить Новый, Справедливый Казахстан и пожелал всем благополучия.
    Президент Казахстана Выборы Президентские выборы - 2022
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