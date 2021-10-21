Касым-Жомарт Токаев посетил историко-культурный комплекс «Жошы хан»

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки в Карагандинскую область Глава государства посетил историко-культурный комплекс «Жошы хан» в Улытауском районе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Президенту были представлены ценные экспонаты и современные технологические решения, использованные в комплексе, включающем мавзолей Жошы хана, музей, памятник Жошы хану, палаточный городок и гостиницу.

Глава государства обратил внимание на то, что сакральный исторический объект всегда должен быть в центре внимания ученых.

«В следующем году необходимо провести крупную международную конференцию, посвященную Золотой Орде с участием известных зарубежных и отечественных ученых», – предложил Касым-Жомарт Токаев.

Аким области Женис Касымбек доложил о туристическом потенциале региона и представил Президенту план развития курортных территорий и историко-культурных комплексов. План предусматривает укрепление потенциала Улытауского, Каркаралинского, Балхашского районов в сфере туризма, а также развитие сервисной и туристической инфраструктуры.