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    18:31, 20 Октябрь 2021 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев посетил историко-культурный комплекс «Жошы хан»

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    КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки в Карагандинскую область Глава государства посетил историко-культурный комплекс «Жошы хан» в Улытауском районе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Президенту были представлены ценные экспонаты и современные технологические решения, использованные в комплексе, включающем мавзолей Жошы хана, музей, памятник Жошы хану, палаточный городок и гостиницу.

    Глава государства обратил внимание на то, что сакральный исторический объект всегда должен быть в центре внимания ученых.

    «В следующем году необходимо провести крупную международную конференцию, посвященную Золотой Орде с участием известных зарубежных и отечественных ученых», – предложил Касым-Жомарт Токаев.

    Аким области Женис Касымбек доложил о туристическом потенциале региона и представил Президенту план развития курортных территорий и историко-культурных комплексов. План предусматривает укрепление потенциала Улытауского, Каркаралинского, Балхашского районов в сфере туризма, а также развитие сервисной и туристической инфраструктуры.


    Теги:
    Президент Казахстана Карагандинская область Главная История Казахстана
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