Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить медиков качественными средствами индивидуальной защиты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству и акимам безотлагательно принять меры по оснащению отделений реанимации и закрепить персональную ответственность главных врачей и замакимов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Главы государства.

«Существует угроза перегрузки системы здравоохранения. Правительство и акимы должны безотлагательно принять меры по оснащению отделений реанимации и закрепить персональную ответственность главных врачей и замакимов.

Министерству здравоохранения и руководству «СК-Фармация» следует обеспечить строгий контроль за качеством и достаточными объемами средств индивидуальной защиты для медиков», - поручил Президент.

Напомним, 1 апреля 2021 года Глава государства провел совещание об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в стране.