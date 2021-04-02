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    10:03, 02 Апрель 2021 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить медиков качественными средствами индивидуальной защиты

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству и акимам безотлагательно принять меры по оснащению отделений реанимации и закрепить персональную ответственность главных врачей и замакимов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Главы государства.

    «Существует угроза перегрузки системы здравоохранения. Правительство и акимы должны безотлагательно принять меры по оснащению отделений реанимации и закрепить персональную ответственность главных врачей и замакимов.

    Министерству здравоохранения и руководству «СК-Фармация» следует обеспечить строгий контроль за качеством и достаточными объемами средств индивидуальной защиты для медиков», - поручил Президент.

    Напомним, 1 апреля 2021 года Глава государства провел совещание об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в стране.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Президент Казахстана Правительство РК Другие государственные органы Акимат Главная Общество Безопасность
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