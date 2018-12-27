Касым-Жомарт Токаев подвел итоги работы Сената за 2018 год и наметил планы на будущее

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев подвел итоги работы за 2018 год и наметил планы на предстоящий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За год Парламент принял 80 законов. Около 30 принятых законов направлены на исполнение поручений Елбасы. Следует отметить, что большинство законов сенаторы всесторонне и детально рассмотрели за очень короткий срок и внесли множество важных поправок», - сказал Касым-Жомарт Токаев по итогам последнего пленарного заседания в текущем году.

Спикер добавил, что сенаторы направили в Правительство более 100 депутатских запросов по важнейшим вопросам жизни общества. В этом году наряду с законотворчеством Палата большое внимание уделяла и другим видам парламентской деятельности.

«Мы провели ряд важных мероприятий по актуальным темам, в том числе парламентские слушания, которые являются эффективной формой контроля со стороны законодательной ветви власти. По результатам четырех парламентских слушаний выработаны конкретные рекомендации исполнительным органам, ход реализации которых находится на постоянном контроле комитетов», - сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Председатель Сената также добавил, что в рамках международной деятельности Палаты был проведен ряд масштабных и содержательных мероприятий.

«Особое внимание уделялось углублению двусторонних и многосторонних парламентских связей с зарубежными странами. Безусловно, проведенные международные встречи внесли существенный вклад в продвижение внешнеполитических инициатив нашей страны», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава Сената также добавил, что в предстоящем 2019 году предстоит сложная работа, которая потребует системного подхода.

«Мы ожидаем поступления пакета важных законопроектов, направленных на исполнение поручений Елбасы. Поэтому очевидно, что динамика законотворческой работы только возрастет.

В целом, в начале нового года Парламенту предстоит работа над более чем 50 законопроектами. 10 из них уже находятся в Сенате. Эти проекты предполагается рассмотреть в январе и феврале», - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.