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    Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о дебюрократизации деятельности государственного аппарата

    14 Апреля 2022, 08:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президентом подписан Указ «О мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата». Ключевыми принципами дебюрократизации определены приоритет сущности над формой, цифровизация по умолчанию, управленческая ответственность, непрерывное совершенствование, оптимальность регламентации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Указом предусмотрен комплекс системных и прикладных мер, реализация которых обеспечит ускорение принятия решений в госаппарате, повышение самостоятельности и персональной ответственности первых руководителей госорганов, сокращение документооборота и отчетности.

    В частности, для ускорения реализации возложенных задач государственные органы будут наделены правом принятия нормативных правовых актов без избыточной конкретизации своих функций на законодательном уровне.

    На основе комплексного реинжиниринга будет обеспечено сокращение сроков и этапов нормотворческого и бюджетного процессов в два раза. Наряду с этим предусматриваются систематизация и автоматизация ведомственной отчетности; введение запрета для госорганов запрашивать сведения, содержащиеся в информационных системах; отмена бумажного визирования и полистного парафирования документов; делегирование полномочий на уровень среднего управленческого звена; обеспечение руководителей госорганов инструментами и условиями для дистанционной работы и др.

    Важнейшее значение в работе по дебюрократизации имеет цифровая трансформация и системный реинжиниринг всех сфер государственного управления. Основным бенефициаром этой работы станут граждане. Кроме того, меры, заложенные в Указе, позволят разгрузить государственных служащих от излишних процедур и процессов, не влияющих на конечный результат, а также обеспечат нацеленность госаппарата на эффективную реализацию политических и экономических реформ Главы государства.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Акорда
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