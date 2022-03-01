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    Касым-Жомарт Токаев подчеркнул новую направленность партии «Аманат»

    1 Марта 2022, 12:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев подчеркнул новую направленность партии после ребрендинга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Партия «Аманат» - это центристская партия здравого смысла. Партия справедливости, партия народного единства, партия неуклонного движения вперед, партия, которая слышит мнение и чаяния народа, и действует во имя интересов наших граждан», - сказал Касым-Жомарт Токаев на XXII съезде партии.

    По словам Президента, все сказанное приобретает особое значение на фоне событий, происходящих вокруг Украины.

    «Наша позиция должна исходить из критической необходимости обеспечения безопасности, суверенитета, территориальной целостности нашего государства. Как страна, принявшаяся у себя Саммит ОБСЕ в 2010 году, мы настаиваем на принципе неделимости евразийской безопасности. Принцип неделимости и общности безопасности предполагает взаимное понимание на основе взаимного доверия. К сожалению, этого не произошло. Минские соглашение остались на бумаге, что привело к военным действиям на территории Украины», - отметил Глава государства.

    «Геополитическая ситуация беспрецедентным образом обострилась. И сейчас впору говорить о необратимости этой тенденции, к большому сожалению. Поэтому мы призываем оба государства к нахождению общего языка за столом переговоров, к достижению договорённостей и согласия. Другого пути нет. Худой мир лучше доброй ссоры. Без мира не будет развития. Казахстан со своей стороны готов оказать всяческое содействие, включая посреднические услуги, если они, конечно понадобятся», - заключил К. Токаев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Россия Украина Политические партии Политические реформы Политика Съезд партии Аманат
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