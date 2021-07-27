Касым-Жомарт Токаев побеседовал с избранными акимами сел Акмолинской области
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства встретился с вновь избранными акимами сел Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
Президент отметил, что прямые выборы руководителей сел, городов районного значения и сельских округов – важное историческое событие, знаменующее собой новый этап политической модернизации.
«Действительно, впервые в нашей истории состоялись такие выборы. Абсолютно прозрачные, честные. Никаких претензий, прежде всего, со стороны нашего народа. Таких выборов не было. Мы не проводим выборы, чтобы понравится кому-то, мы проводим выборы, чтобы улучшить жизнь», – заявил Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства считает, что эти выборы дают сельчанам новые возможности в полной мере использовать свой потенциал и развивать населенные пункты.
Президент отметил хорошую предвыборную работу избранных акимов, поздравил их и пожелал успехов. Касым-Жомарт Токаев выразил надежду, что они сделают все возможное, чтобы оправдать доверие граждан.
В свою очередь новые акимы выразили Главе государства благодарность за реализацию его инициативы и предоставленную возможность работать на благо страны и своего села.
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