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Касым-Жомарт Токаев открыл первую сессию Парламента РК VIII созыва

Акбота Кузекбай
29 Марта 2023, 09:59
Касым-Жомарт Токаев открыл первую сессию Парламента РК VIII созыва

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Началось заседание первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первую сессию Парламента РК VIII созыва открыл Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

В совместном заседании участвуют 48 депутатов Сената и 98 депутатов Мажилиса, а также руководители и представители государственных органов, члены Национального курултая, общественные деятели и другие.

Выступление Президента на совместном заседании палат Парламента доступно в прямом эфире республиканских телеканалов и в социальных сетях.

Напомним, 27 марта Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о созыве первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва.

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов состоялись в Казахстане 19 марта. Во вторник Центральная избирательная комиссия зарегистрировала депутатов Мажилиса VIII созыва. Депутатам вручили удостоверения и нагрудные знаки. С новым составом Мажилиса Парламента можно ознакомиться здесь.


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