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Касым-Жомарт Токаев о новой тактике боевиков: Переодеваются в гражданскую одежду, сбривают бороду

Автор:  
Акбота Кузекбай
10 Января 2022, 14:38
Касым-Жомарт Токаев о новой тактике боевиков: Переодеваются в гражданскую одежду, сбривают бороду

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана заявил о том, что на сегодня по стране антитеррористическая операция продолжается, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Операция продолжается. Корректируются планы по выявлению скрывшихся боевиков, которые применяют новую тактику маскировки: переодеваются в гражданскую одежду, сбривают бороду и прочее. Предстоит большая напряженная работа. Задействуются даже ветераны правоохранительных органов и армии», - заявил Президент Казахстана во время внеочередной сессии коллективной безопасности ОДКБ.

По информации Главы государства, на сегодня в органы полиции доставлены около восьми тысяч лиц.

«Правоохранительными, специальными органами проверяются их причастность к актам терроризма, убийствам, мародерствам и иным преступлениям. Изъято 116 единиц оружия», - проинформировал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Президент Казахстана также заявил, что в Казахстане никогда не применяли и не будут применять Вооруженную силу против мирных демонстрантов.

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