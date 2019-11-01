Касым-Жомарт Токаев назначил нового посла Казахстана в Латвии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев назначил нового посла в Латвии, передает МИА «КАзинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Указом Главы государства Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Литовской Республике Темирбаев Виктор Валерьевич освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Латвийской Республике по совместительству.

Другим Указом Главы государства Примбетов Тимур Владимирович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Латвийской Республике.

Тимур Владимирович Примбетов р одился 17 сентября 1973 года в Алматы. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби (1996 г.).

Дипломатическую карьеру начал в 1997 году с должности референта в Департаменте Европы и Америки МИД, где затем работал атташе и третьим секретарем.

С 1999 по 2004 год работал третьим секретарем, вторым секретарем Посольства Республики Казахстан в Королевстве Испания.

С 2004 года по 2018 год в Администрации Президента Республики Казахстан. Занимал должности старшего эксперта, главного инспектора, заведующего сектором. С 2009 года по март 2018 года - заместитель Шефа Протокола Президента Республики Казахстан.

До назначения Послом Казахстана в Латвии работал Советником-посланником Посольства Казахстана в России.

Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника II класса. Владеет испанским и английским языками.

Женат, воспитывает сына.