Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту США

    25 Мая 2022, 16:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Соединенных Штатов Америки Джозефу Байдену в связи с гибелью школьников и взрослых в результате стрельбы в начальной школе Робба города Увальде в штате Техас. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования и сочувствие семьям, потерявшим своих близких, и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Разделяю скорбь жителей Техаса и всех Ваших соотечественников по жертвам этого чудовищного преступления», – говорится в телеграмме Президента Казахстана.

    Как сообщалось, девятнадцать маленьких детей и двое взрослых погибли 24 мая в результате стрельбы в начальной школе Робба в городе Ювалде (Техас, США).



    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Происшествия США
    Новости по теме
    Новости по теме
    Президент РК предложил конкретные шаги по реализации новой идеологической стратегии страны – Ерлан Карин
    Карагандинские школьники стали призерами чемпионата по робототехнике в США
    Глава государства провел второе заседание Национального курултая
    Спецвыпуск со второго заседания Национального курултая покажут республиканские телеканалы
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    3 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    4 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай