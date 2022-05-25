Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Соединенных Штатов Америки Джозефу Байдену в связи с гибелью школьников и взрослых в результате стрельбы в начальной школе Робба города Увальде в штате Техас. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования и сочувствие семьям, потерявшим своих близких, и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Разделяю скорбь жителей Техаса и всех Ваших соотечественников по жертвам этого чудовищного преступления», – говорится в телеграмме Президента Казахстана.

Как сообщалось, девятнадцать маленьких детей и двое взрослых погибли 24 мая в результате стрельбы в начальной школе Робба в городе Ювалде (Техас, США).







