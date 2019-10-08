-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
09:17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:58
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:45
-
-
вчера 19:25
-
-
вчера 19:01
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:55
-
-
Касым-Жомарт Токаев нацелен на диалог с обществом - Бекжан Садыков
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Послании народу Казахстана и других выступлениях Президента Касым-Жомарта Токаева постепенно вырисовываются контуры реформ, которые должны привести к новому состоянию казахстанское общество. Как считает Бекжан Садыков, научный сотрудник отдела социально-экономических исследований КИСИ при Президенте РК, Послание Президента Касым-Жомарта Токаева отражает эту эволюцию и вносит уточнения и дополнения в предвыборную программу с учетом меняющейся обстановки. Об этом передает МИА «Казинформ».
По мнению эксперта, реалии таковы, что Казахстан уже готов к политической реформе. По своим экономическим, а главное, социально-демографическим показателям, Казахстан приблизился к тем стандартам, за которыми конкурентные и демократические выборы - не заоблачная перспектива, а, напротив, вполне реальная.
«Поэтому, как отмечает в Послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев, политическая трансформация будет постепенно и неуклонно осуществляться с учетом интересов нашего государства и народа. Одним из первых шагов в этом направлении является создание Национального совета общественного доверия, который призван стать не только коммуникатором общественных настроений, но и разработчиком программ в самых различных областях жизни страны - от локальных до общенациональных», - подчеркнул Бекжан Садыков.
Президент Касым-Жомарт Токаев нацелен на диалог с обществом, уверен Б. Садыков. «Естественно, все это – сложный процесс, причем очень ответственный, не терпящий ошибок и просчетов. Тем не менее, в Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что видит свою задачу «в том, чтобы содействовать развитию многопартийности, политической конкуренции и плюрализма мнений в стране. Это важно для стабильности политической системы в долгосрочной перспективе. Предстоящие выборы в Мажилис Парламента и маслихаты должны способствовать дальнейшему развитию многопартийной системы в стране», - подчеркнул эксперт.
- Как будут развиваться гражданские инициативы в рамках Послания Главы государства
- В Казахстане появится новая жилищная госпрограмма
- Биржан Нурымбетов посетил социальные учреждения Караганды
- Как реализуется Послание Президента народу Казахстана
- Необходима системная планомерная поддержка гражданского общества - Айгуль Дюсенова
- «С дипломом - в село!»: Поручение Президента РК позволит обеспечить жильем 5 тысяч специалистов
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана