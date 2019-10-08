Касым-Жомарт Токаев нацелен на диалог с обществом - Бекжан Садыков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Послании народу Казахстана и других выступлениях Президента Касым-Жомарта Токаева постепенно вырисовываются контуры реформ, которые должны привести к новому состоянию казахстанское общество. Как считает Бекжан Садыков, научный сотрудник отдела социально-экономических исследований КИСИ при Президенте РК, Послание Президента Касым-Жомарта Токаева отражает эту эволюцию и вносит уточнения и дополнения в предвыборную программу с учетом меняющейся обстановки. Об этом передает МИА «Казинформ».

По мнению эксперта, реалии таковы, что Казахстан уже готов к политической реформе. По своим экономическим, а главное, социально-демографическим показателям, Казахстан приблизился к тем стандартам, за которыми конкурентные и демократические выборы - не заоблачная перспектива, а, напротив, вполне реальная.

«Поэтому, как отмечает в Послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев, политическая трансформация будет постепенно и неуклонно осуществляться с учетом интересов нашего государства и народа. Одним из первых шагов в этом направлении является создание Национального совета общественного доверия, который призван стать не только коммуникатором общественных настроений, но и разработчиком программ в самых различных областях жизни страны - от локальных до общенациональных», - подчеркнул Бекжан Садыков.

Президент Касым-Жомарт Токаев нацелен на диалог с обществом, уверен Б. Садыков. «Естественно, все это – сложный процесс, причем очень ответственный, не терпящий ошибок и просчетов. Тем не менее, в Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что видит свою задачу «в том, чтобы содействовать развитию многопартийности, политической конкуренции и плюрализма мнений в стране. Это важно для стабильности политической системы в долгосрочной перспективе. Предстоящие выборы в Мажилис Парламента и маслихаты должны способствовать дальнейшему развитию многопартийной системы в стране», - подчеркнул эксперт.