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    Касым-Жомарт Токаев: К Вооруженным силам предъявляются особые требования

    19 Января 2022, 17:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании с руководящим составом Министерства обороны РК подчеркнул, что к Вооруженным силам предъявляются особые требования. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Армия должна быть оплотом нашей Независимости и стоять на страже интересов государства. Во время январских событий Вооруженные силы из-за крайне неуверенного и безынициативного руководства ими не смогли с достоинством выполнить поставленные на них задачи. Министр Бектанов не проявил командирских качеств. Имея в своем распоряжении армию, которая показывала хорошие результаты в ходе командно-штабных и военных учений, мы не смогли воспользоваться ее потенциалом в критической ситуации и были вынуждены прибегнуть к помощи извне», – заявил Верховный главнокомандующий.

    Вместе с тем в выступлении прозвучала положительная оценка завершившейся миротворческой миссии ОДКБ.

    «Миротворческий контингент ОДКБ сосредоточился на функциях обеспечения и прикрытия, и его пребывание в Казахстане было краткосрочным, но эффективным, а также продемонстрировало потенциал самой ОДКБ», – считает Глава государства.

    С учетом геополитической обстановки и актуальных угроз на региональном уровне Президент потребовал кардинально повысить боеспособность Вооруженных сил Казахстана, для чего предстоит решить ряд задач.

    Прежде всего, по мнению Верховного главнокомандующего, следует усилить военную разведку, которая должна обеспечивать руководство страны своевременной и достоверной информацией о внешних и внутренних угрозах.

    Важная миссия возлагается на создаваемое в соответствии с Указом Главы государства Командование Сил специальных операций. Предстоит в кратчайшие сроки принять все организационные меры и обеспечить готовность к выполнению специальных операций совместно с другими силовыми структурами.

    Напомним, сегодня Президент Республики Казахстан – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководящим составом Министерства обороны.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Армия
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