Касым-Жомарт Токаев: Государство – не самый лучший хозяйственник

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – «Поручаю создать агентство по защите и развитию конкуренции с прямым подчинением Президенту. Важную роль в развитии равноправной конкуренции играет разгосударствление экономики. В собственности у центральных госорганов, акиматов и холдингов все еще находится порядка 7 тысяч национальных объектов. Но уже аксиомой звучит фраза: «Государство – не самый лучший хозяйственник», - отметил Глава государства на совместном заседании Палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступает на совместном заседании палат Парламента. Прямую трансляцию Послания ведут казахстанские телеканалы и республиканские радиостанции.