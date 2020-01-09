Касым-Жомарт Токаев: Город Семей приобретет статус особого исторического центра

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Следует определить статус Семея, занимающего особое место в духовном развитии народа в качестве исторического центра. Об этом сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своей статье «Абай и Казахстан в ХХІ веке», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава государства сообщил, какие дополнительные меры следует принять Правительству для популяризации личности Абая на высоком уровне.

«Семей – один из сакральных регионов в истории казахов. Поэтому следует определить статус Семея, занимающего особое место в духовном развитии народа в качестве исторического центра. Край, где родились Абай и Шакарим, Мухтар Ауэзов, достоен особого почета. В связи с этим мы будем проводить комплексное социально-экономическое развитие города, реконструируем историко-культурные объекты в соответствии с новыми требованиями. Поручаю Правительству принять соответствующие меры», – написал Президент.

Касым-Жомарт Токаев также отметил, что в рамках юбилейного года нужно благоустроить Жидебай – место, любимое Абаем, создать комфортные условия для тех, кто приезжает почтить память великого поэта.

Кроме того, Президент РК поручил уделить особое внимание государственному историко-культурному и литературно-мемориальному музею-заповеднику Абая «Жидебай - Бөрілі», превратить его в научно-познавательный центр, построить приспособленное для музея новое здание «Наследие Абая».

Глава государства дал поручение оказать государственную поддержку журналу «Абай», который был основан в 1918 году в Семее Мухтаром Ауэзовым и Жусупбеком Аймауытовым, и начал издаваться вновь с 1992 года.

Касым-Жомарт Токаев также сообщил, что будет благоустроено кладбище семьи Кунанбая Оскенбайлы в селе Акшокы Восточно-Казахстанской области.





Напомним, статья Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке» была опубликована на страницах газеты «Егемен Қазақстан».



