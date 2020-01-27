Касым-Жомарт Токаев: Главная цель моего визита в ОАЭ - придать новый импульс сотрудничеству между нашими странами
АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ – Казахстан уделяет большое внимание сотрудничеству с Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Это мой первый визит в арабский мир в качестве Президента. Это является свидетельством того, что Казахстан уделяет большое внимание сотрудничеству с вашим государством», - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства также подчеркнул существующее успешное сотрудничество между нашими странами.
«В действительности, благодаря сотрудничеству между нашими государствами мы достигли больших результатов. Между нашими странами есть настоящая дружба, доверие и взаимопонимание. Поэтому, я думаю, что у нашего сотрудничества - большие перспективы. Главная цель моего визита - придать новый импульс сотрудничеству между нашими странами. Время не стоит на месте, необходимы дополнительные стимулы и действия. Поэтому я придаю большое значение этому визиту», - добавил Президент Казахстана.
- Нур-Султан и Абу-Даби установили открытый и содержательный диалог - Президент РК
- Какую запись оставил Касым-Жомарт Токаев в книге почетных гостей дворца «Аль-Ватан» в Абу-Даби
- В столице ОАЭ началась встреча Президента РК с наследным принцем Абу-Даби
- Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в ОАЭ
- В новом формате опубликован видеообзор рабочей недели Главы государства
- Президент Казахстана поручил принять меры по недопущению распространения коронавируса из Китая
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана