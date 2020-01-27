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Касым-Жомарт Токаев: Главная цель моего визита в ОАЭ - придать новый импульс сотрудничеству между нашими странами

27 Января 2020 14:45
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Касым-Жомарт Токаев: Главная цель моего визита в ОАЭ - придать новый импульс сотрудничеству между нашими странами

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ – Казахстан уделяет большое внимание сотрудничеству с Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Это мой первый визит в арабский мир в качестве Президента. Это является свидетельством того, что Казахстан уделяет большое внимание сотрудничеству с вашим государством», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также подчеркнул существующее успешное сотрудничество между нашими странами.

«В действительности, благодаря сотрудничеству между нашими государствами мы достигли больших результатов. Между нашими странами есть настоящая дружба, доверие и взаимопонимание. Поэтому, я думаю, что у нашего сотрудничества - большие перспективы. Главная цель моего визита - придать новый импульс сотрудничеству между нашими странами. Время не стоит на месте, необходимы дополнительные стимулы и действия. Поэтому я придаю большое значение этому визиту», - добавил Президент Казахстана.


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Ключевые слова: Президент Казахстана,
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Автор:

Серик Сабеков

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