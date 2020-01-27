Касым-Жомарт Токаев: Главная цель моего визита в ОАЭ - придать новый импульс сотрудничеству между нашими странами

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ – Казахстан уделяет большое внимание сотрудничеству с Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это мой первый визит в арабский мир в качестве Президента. Это является свидетельством того, что Казахстан уделяет большое внимание сотрудничеству с вашим государством», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также подчеркнул существующее успешное сотрудничество между нашими странами.

«В действительности, благодаря сотрудничеству между нашими государствами мы достигли больших результатов. Между нашими странами есть настоящая дружба, доверие и взаимопонимание. Поэтому, я думаю, что у нашего сотрудничества - большие перспективы. Главная цель моего визита - придать новый импульс сотрудничеству между нашими странами. Время не стоит на месте, необходимы дополнительные стимулы и действия. Поэтому я придаю большое значение этому визиту», - добавил Президент Казахстана.