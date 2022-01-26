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    Кастет и наркотики изъяли полицейские у жителя Кентау

    26 Января 2022, 20:23

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области полицейские изъяли у жителя Кентау кастет и наркотики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В отдел полиции Кентау поступило сообщение о том, что один из жителей города хранит у себя неустановленное оружие.

    В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого по месту жительства. При обыске дома оперативники изъяли у горожанина кастет. Также стражи порядка обнаружили на кухне бумажный сверток с содержимым, похожим на наркотическое вещество растительного происхождения. Изъятые вещественные доказательства полицейские направили на экспертизу.

    Согласно заключению, вещество оказалось «высушенной марихуаной». Данный факт зарегистрировали по двум статьям УК РК: 296 «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта» и 287 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

    В настоящее время в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Туркестанская область Борьба с преступностью Общество
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