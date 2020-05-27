Кассы букмекерских контор и тотализаторов перенесут в игорные зоны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мажилис Парламента РК на пленарном заседании одобрил во втором чтении проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Законопроект направлен на совершенствование законодательства в сфере игорного бизнеса и повышение эффективности контроля за деятельностью букмекерских контор и тотализаторов. Данный законопроект одобрен в первом чтении 13 мая 2020 года. В ходе работы над законопроектом депутатами внесены предложение об исключении норм об открытии новых игорных зон. Также депутаты внесли поправку, предусматривающую размещение касс букмекерских контор и тотализаторов на территориях существующих двух игорных зон – в Алматинской области на побережье Капшагайского водохранилища и в Бурабайском районе Акмолинской области. В связи с этим, кассы букмекерских контор и тотализаторов будут перенесены из населенных пунктов в указанные зоны», – сказал депутат Сакен Утебаев, выступивший с докладом.

По его словам, депутатами также внесены поправки, предусматривающие признание судом лиц, злоупотребляющих азартными играми и пари, ограниченно дееспособными по обращению близких родственников. То есть, теперь члены семьи и близкие родственники получат право ограничить для таких лиц возможность совершать действия, наносящие им ущерб. Депутатскими поправками предусмотрен и запрет на оказание услуг по осуществлению платежей в пользу иностранных организаторов игорного бизнеса, деятельность которых признана незаконной на территории Казахстана на основании судебного акта. В итоговую сравнительную таблицу вошли 48 поправок.

После обсуждения депутаты одобрили законопроект во втором чтении.