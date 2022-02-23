+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Кассирша похитила 2,5 миллиона тенге из ломбарда в Алматинской области

23 Февраля 2022 21:18
Поделиться:
Кассирша похитила 2,5 миллиона тенге из ломбарда в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Транспортные полицейские задержали 26-летнюю кассиршу ломбарда, похитившую крупную сумму на своем рабочем месте. Суд вынес приговор, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте МВД РК.

Новости по теме
Серийного вора автомобильных регистраторов задержали в Алматы

Об этом рассказал начальник департамента полиции на транспорте Онал Бекиев.

По его словам, в январе текущего года сотрудники Линейного отдела полиции на станции Достык направили в суд уголовное дело по факту кражи крупной суммы денег из кассы одного из ломбардов, расположенных на станции Достык.

О. Бекиев отметил, что в ходе следствия вина подозреваемой полностью доказана. Транспортными полицейскими установлено, что 26-летняя кассир-товаровед ломбарда, используя свое служебное положение, похитила из кассы около 2,5 млн тенге.

«Решением Алакольского районного суда Алматинской области обвиняемой вынесен приговор об ограничении свободы сроком на два года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет», - резюмировал генерал-майор полиции.



Подписывайтесь на наш канал:

#Алматинская область   #Криминал  
Поделиться:
Новости по теме
Серийного вора автомобильных регистраторов задержали в Алматы
Популярное
1 Заместителем начальника департамента полиции впервые стала женщина в СКО
2 Назначен новый аким Жамбылского района Жамбылской области
3 Ставки утильсбора снизят на 50% в РК
4 ЕНПФ: пенсионные взносы казахстанцев увеличились почти на 30 %
5 Президент РК принял акима Алматы Ерболата Досаева
6 Филиалы казахстанских организаций высшего образования будут создаваться в России
Читайте также
ЦИК РК назначил выборы депутата Сената Парламента от Алматинской области на 22 апреля
Майнинговую ферму приверженца деструктивного течения выявили в Акмолинской области
Заместителем начальника департамента полиции впервые стала женщина в СКО
Назначен новый аким Жамбылского района Жамбылской области
Ставки утильсбора снизят на 50% в РК
ЕНПФ: пенсионные взносы казахстанцев увеличились почти на 30 %
Президент РК принял акима Алматы Ерболата Досаева
Филиалы казахстанских организаций высшего образования будут создаваться в России
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив