Кассир-стажер совершила кражу в столичном магазине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 25-летняя жительница Нур-Султана, проходя стажировку в качестве стажера-кассира в магазине, торгующем техникой, совершила кражу дорогостоящего мобильного телефона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Департамент полиции г.Нур-Султана. Украденный мобильный девушка сбыла с рук неизвестному прохожему.

О краже в полицию сообщила администрация магазина, обнаружившая кражу телефона, стоимостью 139.800 тенге.

Сотрудниками полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая задержана. Девушка дала признательные показания. Поиск украденного телефона продолжается.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 188 УК РК («кража»). Устанавливается ее причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории столицы.