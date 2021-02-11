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    22:10, 10 Февраль 2021 | GMT +6

    Кассир-стажер совершила кражу в столичном магазине

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 25-летняя жительница Нур-Султана, проходя стажировку в качестве стажера-кассира в магазине, торгующем техникой, совершила кражу дорогостоящего мобильного телефона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Департамент полиции г.Нур-Султана. Украденный мобильный девушка сбыла с рук неизвестному прохожему.

    О краже в полицию сообщила администрация магазина, обнаружившая кражу телефона, стоимостью 139.800 тенге.

    Сотрудниками полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая задержана. Девушка дала признательные показания. Поиск украденного телефона продолжается.

    По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 188 УК РК («кража»). Устанавливается ее причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории столицы.


    Теги:
    МВД РК Астана Правоохранительные органы
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