Кассир присвоила 1,5 млн тенге своего работодателя в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области задержали женщину, присвоившую более 1,5 млн тенге своего работодателя, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Как рассказали в ведомстве, в дежурную часть Бурабайского РОП обратился 60-летний директор одного из местных ТОО с заявлением о привлечении к уголовной ответственности кассира, которая присвоила денежные средства. Ревизия, проведенная в данном ТОО, выявила недостачу 1 млн 573 тыс. тенге.

«Как было установлено, с апреля по декабрь 2019 года женщина оформляла документы, свидетельствующие о поступлении в кассы предприятий меньших сумм денежных средств, чем ей фактически вверялись. Разницу в суммах кассир оставляла себе», - отметили в ведомстве.

Действия недобросовестного кассира полицейские квалифицировали по ч. 2 ст. 189 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества» и возбудили в отношении злоумышленницы досудебное производство. Подозреваемая вину в совершении преступления признала.

«Санкция статьи предусматривает наказание штрафом в размере до 3 тысяч МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок. При этом конфискуется имущество и человек лишается права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового», - резюмировали в ведомстве.



