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    16:47, 06 Апрель 2021 | GMT +6

    Кассир банка присвоил 29 млн тенге в Жезказгане

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    ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Кассир одного из банков Жезказгана присвоил 29 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

    10 февраля в Управление полиции города Жезказган поступило сообщение о том, что 25-летний кассир одного из банков города присвоил 29 млн тенге. Полицейские установили, что похищенные деньги принадлежат банку. В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что правонарушитель оставил записку на рабочем месте.

    Полицейские задержали подозреваемого спустя полтора месяца. Мужчина признался в содеянном. Говорит, деньги потратил на личные нужды. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 189 части 2 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества».

    Ведется досудебное расследование.


    Теги:
    МВД РК Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Карагандинская область Происшествия Правоохранительные органы
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