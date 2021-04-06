Кассир банка присвоил 29 млн тенге в Жезказгане

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Кассир одного из банков Жезказгана присвоил 29 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

10 февраля в Управление полиции города Жезказган поступило сообщение о том, что 25-летний кассир одного из банков города присвоил 29 млн тенге. Полицейские установили, что похищенные деньги принадлежат банку. В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что правонарушитель оставил записку на рабочем месте.

Полицейские задержали подозреваемого спустя полтора месяца. Мужчина признался в содеянном. Говорит, деньги потратил на личные нужды. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 189 части 2 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества».

Ведется досудебное расследование.