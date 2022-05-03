Каспийский Трубопроводный Консорциум работает в полном объеме – Минэнерго РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Каспийский Трубопроводный Консорциум работает в полном объеме. Об этом заявил министр энергетики Болат Акчулаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«КТК работает, два выносных причальных устройства (ВПУ) после ремонта введены, это было в конце апреля. Этого достаточно, чтобы на сто и более процентов обеспечить мощности нефтепровода. Одно из ВПУ, которое было аварийным сейчас находится на ремонте. В любом случае, оно должно было выйти на плановый ремонт, поэтому запланировали раз уж такая ситуация произошла. КТК работает в полном объеме. Третий ВПУ можно капитально отремонтировать в течение мая», - сказал Болат Акчулаков, отвечая на вопросы журналистов после совещания по реализации комплексного плана «Программы повышения доходов населения до 2025 года».

Ранее сообщалось, что ущерб Казахстану от аварии на КТК оценивается в 100-150 млрд тенге.

«Точную цифру на данном этапе никто не может сказать, поскольку все зависит от того, за какой срок исправят эти нарушения и будут ли дальше какие-то санкционные меры. А так, оценивается в пределах 100-150 млрд тенге. Если устранят быстро, естественно, тогда будет меньше. В пределах 100-150 млрд тенге – это только по КТК», - сообщил журналистам министр финансов Ерулан Жамаубаев после заседания Правительства.









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