Каспийский трубопроводный консорциум остановился на плановый ремонт

Каспийский трубопроводный консорциум с 9 апреля в ходе плановой остановки приступил к проведению работ по техническому обслуживанию и подключению нового оборудования на объектах магистрального нефтепровода Тенгиз-Новороссийск, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу нефтетранспортной компании.

- Такие 72-часовые остановки перекачки по нефтепроводу происходят не реже двух раз в год, их график заблаговременно согласуется со всеми грузоотправителями, а также с Министерством энергетики Республики Казахстан. Плановые остановки требуются для проведения тех видов технического обслуживания, ремонта и подключения оборудования, которые невозможно осуществить на действующем оборудовании, - сообщили в КТК.

Среди важнейших работ на апрель 2024 года запланировано: подключение нового участка трубопровода на 266 км (переход под строящейся автодорогой Атырау-Астрахань), замена запорной арматуры, устранение дефектов трубопровода, техперевооружение узла регулирования давления на Морском терминале, замена источников бесперебойного питания и другие.