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    15:15, 09 Апрель 2024 | GMT +6

    Каспийский трубопроводный консорциум остановился на плановый ремонт

    КТК
    Фото: Каспийский трубопроводный консорциум

    Каспийский трубопроводный консорциум с 9 апреля в ходе плановой остановки приступил к проведению работ по техническому обслуживанию и подключению нового оборудования на объектах магистрального нефтепровода Тенгиз-Новороссийск, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу нефтетранспортной компании.

    - Такие 72-часовые остановки перекачки по нефтепроводу происходят не реже двух раз в год, их график заблаговременно согласуется со всеми грузоотправителями, а также с Министерством энергетики Республики Казахстан. Плановые остановки требуются для проведения тех видов технического обслуживания, ремонта и подключения оборудования, которые невозможно осуществить на действующем оборудовании, - сообщили в КТК.

    Среди важнейших работ на апрель 2024 года запланировано: подключение нового участка трубопровода на 266 км (переход под строящейся автодорогой Атырау-Астрахань), замена запорной арматуры, устранение дефектов трубопровода, техперевооружение узла регулирования давления на Морском терминале, замена источников бесперебойного питания и другие. 

    - В настоящий момент отгрузка нефти на Морском терминале КТК также остановлена. Ее возобновление запланировано с 11 апреля. Тенгизшевройл (ТШО) осведомлен о заранее запланированных, временных работах по техническому обслуживанию трубопровода Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). В настоящее время производственная деятельность ТШО осуществляется в штатном режиме, - отметили в нефтетранспортной компании. 

    Теги:
    Нефть/газ Минэнерго РК Энергетика Россия
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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