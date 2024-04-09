Каспийский трубопроводный консорциум остановился на плановый ремонт
Каспийский трубопроводный консорциум с 9 апреля в ходе плановой остановки приступил к проведению работ по техническому обслуживанию и подключению нового оборудования на объектах магистрального нефтепровода Тенгиз-Новороссийск, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу нефтетранспортной компании.
- Такие 72-часовые остановки перекачки по нефтепроводу происходят не реже двух раз в год, их график заблаговременно согласуется со всеми грузоотправителями, а также с Министерством энергетики Республики Казахстан. Плановые остановки требуются для проведения тех видов технического обслуживания, ремонта и подключения оборудования, которые невозможно осуществить на действующем оборудовании, - сообщили в КТК.
Среди важнейших работ на апрель 2024 года запланировано: подключение нового участка трубопровода на 266 км (переход под строящейся автодорогой Атырау-Астрахань), замена запорной арматуры, устранение дефектов трубопровода, техперевооружение узла регулирования давления на Морском терминале, замена источников бесперебойного питания и другие.
- В настоящий момент отгрузка нефти на Морском терминале КТК также остановлена. Ее возобновление запланировано с 11 апреля. Тенгизшевройл (ТШО) осведомлен о заранее запланированных, временных работах по техническому обслуживанию трубопровода Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). В настоящее время производственная деятельность ТШО осуществляется в штатном режиме, - отметили в нефтетранспортной компании.