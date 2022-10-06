Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Интеграция и партнерство

Каспийский экономический форум стартовал в Москве

Автор:  
Нарымбек Исмагулов
6 Октября 2022, 14:06
Каспийский экономический форум стартовал в Москве

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – В Москве стартовал II Каспийский экономический форум с участием глав правительств стран прикаспийской «пятерки», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе форума будут рассмотрены ключевые вопросы торгово-экономического и научно-технического сотрудничества в прикаспийском регионе. Основное внимание планируется уделить совместным проектам в области транспортной инфраструктуры, энергетики, охраны окружающей среды, а также развитию межрегионального взаимодействия и культурно-гуманитарных связей.

В том числе участники обсудят перспективы совместного освоения рыбных и других ресурсов общей акватории, разработки недр, а также расширение взаимного инвестиционного сотрудничества.

«Уверен, что по итогам сегодняшней встречи мы выйдем на абсолютно конкретные решения, которые дадут импульс развитию многопланового сотрудничества в каспийском регионе и будут, в конечном итоге, способствовать повышению благосостояния граждан наших государств», - сказал Председатель Правительства России М.Мишустин, открывая заседание в узком составе.

photo

Национальные делегации на форуме возглавляют Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов, Премьер-министр Азербайджана Али Асадов, первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер, Председатель Правительства России Михаил Мишустин и заместитель Председателя Кабинета министров Туркменистана Ходжамырат Гельдымурадов.

Решение об учреждении Каспийского экономического форума с участием глав правительств стран-участниц принято лидерами каспийской «пятерки» (Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан) в 2018 году на Пятом саммите в Актау.

Цель форума - развитие торгово-экономических связей и транспортно-логистической инфраструктуры прикаспийских государств. Первый саммит состоялся 11-12 августа 2019 года в Туркменистане.

Участие во втором КЭФ принимают более 1000 делегатов из стран каспийской «пятерки», а также Беларуси, Кыргызстана и Узбекистана.
Правительство РК   Россия   Каспийское море  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане