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    15:18, 19 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Каспийская пятерка: медиафорум в Астрахани

    VIII Каспийский медиафорум
    Фото: trend.az

    В Астрахани стартовал VIII Каспийский медиафорум с участием представителей из пяти прикаспийских стран, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Тема форума – «Общественная дипломатия и социальные медиа как фактор сближения народов». Ожидается, что участники обсудят состояние и перспективы народной дипломатии Каспийского региона, а также рассмотрят возможности для расширения взаимодействия.

    Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, открывая встречу руководителей делегаций стран - участниц Каспийского медиафорума в понедельник, отметил важность многоформатного сотрудничества стран каспийской пятерки.

    «В этом году особый акцент в программе форума сделан на вопросах, связанных с народной дипломатией, - сказал губернатор. – У народа наших стран много общего, у нас общая история, культура. Именно побратимские связи и наши добрососедские отношения помогают отстаивать и сохранять традиционные культурные и духовные ценности. Укреплять дружественные связи по всем направлениям».

    Как отметил в своем выступлении посол Казахстана в России Даурен Абаев, дискуссия в рамках медиафорума будет посвящена возможностям, которые предоставляют современные телекоммуникационные средства для упрочнения атмосферы взаимопонимания и доверия между 250 миллионами граждан, проживающими в странах Прикаспия.

    «Укрепление добрососедства зиждется не только на дипломатах и политиках, но и, главным образом, на живом диалоге между простыми людьми, культурными, образовательными, деловыми сообществами», - сказал глава диппредставительства.

    «На сегодняшний день мы заложили прочные основы качественно новых отношений, основанных на политическом доверии, взаимном уважении и равноправном партнерстве. Для поддержания даже самых крепких связей важно уделять пристальное внимание качеству информационной среды», - подчеркнул Даурен Абаев.

    В форуме участвуют представители журналистского сообщества, органов государственной власти, эксперты, ученые и политологи, лидеры общественных организаций из пяти стран Прикаспия, а также приглашенные гости из Индии, Кыргызстана и Узбекистана.

    В рамках форума планируется проведение пленарного заседания, дискуссионных сессий, а также подведение итогов международного конкурса на лучшую журналистскую работу «Каспий без границ».

    Теги:
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