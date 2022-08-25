Каспий является объединяющим мостом для Казахстана и Азербайджана

Азербайджан - это, прежде всего, стратегически важный для Казахстана партнер и соседняя страна. То есть, если мы говорим о соседстве, то в данном случае Каспий является не разделительной линией, а объединяющим мостом для наших стран. У нас близкие повестки – и экономические, и политические в вопросах безопасности. Есть общие интересы, в частности, мы ставим такие же цели по реформированию нашей экономики.

Казахстан и Азербайджан являются лидерами в своих регионах, на Кавказе и Центральной Азии в экономическом смысле. Поэтому, естественно, есть большое поле для экономического и политического сотрудничества. Сегодня речь идет о развитии транспортных артерий между нашими странами. Каспий в данном случае выступает этим соединительным мостом. Кроме того, у нас есть планы по развитию «срединного коридора». Это мультимодальный транспортный коридор, соединяющий страны Центральной Азии, Кавказа, далее уже через Турцию в Европу и через Центральную Азию в Китай. То есть, и Азербайджан, и Казахстан являются важными ключевыми звеньями международных мультимодальных транспортных коридоров. П о расширению паромных переправ, торговле энергоресурсами, увеличению товарных потоков не только двух стран, но и на международном транзитном уровне. Вот эти все аспекты были в повестке переговоров. Кроме того, Казахстан и Азербайджан являются членами Организации тюркских государств, на этой почве тоже у нас есть взаимодействие - и политическое, и историческое, и культурное, и в сфере международной безопасности.