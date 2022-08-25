РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:20, 24 Август 2022 | GMT +6

    Каспий является объединяющим мостом для Казахстана и Азербайджана

    None
    Азербайджан - это, прежде всего, стратегически важный для Казахстана партнер и соседняя страна. То есть, если мы говорим о соседстве, то в данном случае Каспий является не разделительной линией, а объединяющим мостом для наших стран. У нас близкие повестки – и экономические, и политические в вопросах безопасности. Есть общие интересы, в частности, мы ставим такие же цели по реформированию нашей экономики.

    Казахстан и Азербайджан являются лидерами в своих регионах, на Кавказе и Центральной Азии в экономическом смысле. Поэтому, естественно, есть большое поле для экономического и политического сотрудничества. Сегодня речь идет о развитии транспортных артерий между нашими странами. Каспий в данном случае выступает этим соединительным мостом. Кроме того, у нас есть планы по развитию «срединного коридора». Это мультимодальный транспортный коридор, соединяющий страны Центральной Азии, Кавказа, далее уже через Турцию в Европу и через Центральную Азию в Китай. То есть, и Азербайджан, и Казахстан являются важными ключевыми звеньями международных мультимодальных транспортных коридоров. П о расширению паромных переправ, торговле энергоресурсами, увеличению товарных потоков не только двух стран, но и на международном транзитном уровне. Вот эти все аспекты были в повестке переговоров. Кроме того, Казахстан и Азербайджан являются членами Организации тюркских государств, на этой почве тоже у нас есть взаимодействие - и политическое, и историческое, и культурное, и в сфере международной безопасности.

    Теги:
    Санат Кушкумбаев Тенденции
    Сейчас читают
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    02:22, 01 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах Казахстана
    01:57, 01 Октябрь 2023
    Ремонт котельных завершают в Семее
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!