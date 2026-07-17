Kaspi.kz подключился к Межбанковской системе мобильных платежей

С 17 июля партнеры Kaspi.kz смогут принимать оплату по Kaspi QR от клиентов любого казахстанского банка более чем в 700 тысячах точек по всему Казахстану. Для оплаты достаточно отсканировать Kaspi QR в Kaspi POS с помощью мобильного приложения другого банка, передает Kazinform.

Клиенты Kaspi.kz смогут оплачивать покупки по QR-кодам других казахстанских банков. По номеру телефона клиенты Kaspi.kz смогут получать переводы из других банков и отправлять переводы в другие банки.

— Мы хотим, чтобы нашим любимым партнерам было удобно принимать оплату от клиентов любого банка, а клиентам — оплачивать покупки везде. Вместе с Национальным Банком и банковским сообществом мы несколько лет работали над запуском системы, чтобы она была надежной, безопасной и удобной для всех участников. Благодарим Национальный Банк и банковское сообщество за сотрудничество, а наших любимых клиентов и партнеров — за доверие! — сказал глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе.

Подробнее о работе сервиса читайте в Kaspi Гид для Партнеров.

Подробнее о работе сервиса читайте в Kaspi Гид для Клиентов.

О Kaspi.kz

Миссия Kaspi.kz — создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь любимым клиентам и партнерам.

Сервисами Kaspi.kz пользуются более 25 миллионов клиентов и 900 тысяч партнеров в Казахстане и Турции. В Казахстане суперприложение Kaspi.kz объединяет платежи, электронную коммерцию, онлайн-супермаркет, финтех, путешествия, объявления, государственные услуги и другие ежедневные сервисы. В Турции Kaspi.kz владеет Hepsiburada — одной из ведущих платформ электронной коммерции страны.