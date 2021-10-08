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    15:31, 08 Октябрь 2021 | GMT +6

    КАСМО организовал передачу коллекции личных книг китаеведа Клары Хафизовой в фонд Нацбиблиотеки РК

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ – Сегодня в Алматы состоялась книжная выставка «Бесконечная история Великой стены» в рамках передачи книг из личной коллекции китаеведа Клары Хафизовой в фонд Нацбиблиотеки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НАБ РК.

    Сегодня в Национальной библиотеке состоялась церемония передачи в фонд библиотеки личной коллекции книг ученого-китаеведа, доктора исторических наук, профессора, академика Казахской национальной академии естественных наук Клары Шайсултановны Хафизовой.

    Передача книг прошла при поддержке Казахстанского совета по международным отношениям (КАСМО).

    Клара Шайсултановна бережно и ответственно относится к каждому документу в личной библиотеке. Бесценная коллекция книг, ревниво собранная за многие годы ученым-историком безвозмездно передана на хранение Национальной библиотеке РК для будущего поколения. Фонд личных документов К. Хафизовой богат по содержанию и включает в себя книги самой различной направленности - научно-исследовательские работы, биографические справки, бесценные документы известных исторических личностей и многое другое.

    «Мы уверены, что книжная коллекция известного ученого Клары Шайсултановны Хафизовой вызовет интерес и будет пользоваться большим спросом у исследователей, ученых, читателей Национальной библиотеки. Своим высоким образованием, упорным трудом, природным интеллектом она внесла неоценимый вклад в развитие и подъем авторитета нашей страны», - сказано в сообщении.

    Академик Казахской национальной академии естественных наук РК, профессор, доктор исторических наук Клара Хафизова за полвека написала несколько монографий и книг о казахско-китайских отношениях при императорах Цин, выпустила более 100 научных публикаций по истории, культуре и политике Китая в Центральной Азии. Закончив в шестидесятые годы факультет восточных языков Среднеазиатского университета, она практически ворвалась в большой мир науки и совершила настоящий прорыв для независимого Казахстана.

    На торжественном мероприятии организована книжная выставка «Бесконечная история Великой стены». Мероприятие прошло как в офлайн режиме, так и с организацией онлайн трансляции через платформу ZOOM для всех читателей библиотеки.


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